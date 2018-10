"Ein schwerer und bitterer Abend für die hessische SPD": Thorsten Schäfer-Gümbel, Spitzenkandidat in Hessen, versuchte den historisch schlechten Wahlausgang für seine Partei nicht kleinzureden. "Wir haben nicht ansatzweise das Ergebnis erhalten, das wir haben wollten", sagte er zum schlechtesten SPD-Stimmenergebnis in Hessen seit 1946.



"Wir haben das Thema Gerechtigkeit in diesem Wahlkampf konkret umgesetzt", fügte er hinzu. Aber gegen den Bundestrend der SPD sei man hilflos gewesen.