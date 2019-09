Martin Dulig

Quelle: dpa

SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig sagt, seine Partei müsse in Sachsen nun mit dem Ergebnis umgehen. Die aktuelle Hochrechnung sieht die SPD bei 7,6 Prozent. "Dass es der SPD momentan nicht gut geht, das wissen wir alle. Das haben wir alle auf unserem Rücken mit ausgebadet", so Dulig.



Die Frage bei dieser Wahl sei gewesen, wer gegen die erstarkte AfD das Rennen mache. Es sei aber eine gute Nachricht, "dass wir stabile politische Verhältnisse in der Zukunft haben können", erklärte Dulig.