SPD-Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee hat der Linken in Thüringen gratuliert. Das Ergebnis der Linken sei hervorragen. "Gratulation an die Wähler, 80 Prozent haben nicht Höcke gewählt".



Das Ergebnis der SPD hingegen sei enttäuschend. Die Partei erhielt ungefähr acht Prozent der Stimmen. Mit Blick auf die voraussichtlich schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Landtag sagte Tiefensee: "Wir schauen uns das Ergebnis an, wir werden die Möglichkeit schaffen, eine gute Regierung zu schaffen."