Quelle: dpa

Der Rentner, seit fünf Jahrzehnten für die SPD in Marl aktiv, hat eine klare Antwort an Kevin Kühnert. Dieser mahnt, sich von all den Szenarien nicht kirre machen zu lassen. "Es gibt dann Chaos, keine Regierung", sagt der ältere Herr zum Juso-Chef. Wenn die SPD-Mitglieder Nein sagten zum Eintritt in eine neue große Koalition, dann mache er nicht mehr mit. "Dann guck ich mir dat nur noch ausm Liegestuhl an." Er wolle nicht, das "dat alles in den Müll kommt" und der nächste Vorstand weggejagt werde.