Größter Widerstand kommt von der CSU. Sie will mit Blick auf die Landtagswahl und die AfD-Konkurrenz alles vermeiden, was auch nur den Eindruck erwecken könnte, mehr Zuwanderung zu erlauben. Die CSU-Unterhändler wollten deswegen in den Sondierungsverhandlungen eigentlich den Familiennachzug auf null setzen. Dass ab August 1.000 Ehepartner und minderjährige Kinder pro Monat kommen dürfen, ist ein Zugeständnis der CSU. Die Union scheint in dieser Frage kompromissbereiter zu sein. Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte heute im "Deutschlandfunk", man werde über Härtefälle reden können. "Härtefall heißt ja wirklich, in einem ganz engen, begrenzten Maße für diejenigen, die in allergrößter Not sind."