Dabei ist das Ergebnis der Abstimmung per Handzeichen zunächst nicht eindeutig. Auch Parteichef Martin Schulz vermag den Ausgang nicht zu erkennen, seine Mine verfinstert sich deutlich. Die Zählkommission lässt ein zweites Mal per Handzeichen abstimmen und notiert das Ergebnis. Diese Prozedur dauert etwa zehn Minuten, in dieser Zeit ist es in der Halle angespannt still. Die große Zahl der GroKo-Skeptiker in den eigenen Reihen zeigt, wie sehr die SPD in dieser Frage gespalten ist. Der gesamte SPD-Parteivorstand hatte seine Autorität in die Debatte eingebracht.