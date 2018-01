Man kann jetzt nicht einseitig nach der Sondierung aufsatteln mit Dingen, die man in der Sondierung nicht durchsetzen konnte. Horst Seehofer, CSU

Die Union blockiert in der Frage von Nachverhandlungen. "Was jetzt als Konsens auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, an dem gibt es nichts mehr zu rütteln", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder der "Bild"-Zeitung. "Auch uns ist einiges schwergefallen, nicht nur der SPD." CSU-Chef Horst Seehofer sagte in München: "Man kann jetzt nicht einseitig nach der Sondierung aufsatteln mit Dingen, die man in der Sondierung nicht durchsetzen konnte." Seehofer zeigte aber auch Verständnis für die Debatte in der SPD. "Als langjähriger Politiker weiß ich, dass solche Prozesse in einer so gebeutelten Partei normal sind."