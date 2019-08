Die Wahl zum Fraktionsvorstand ist zwar erst am 24. September. In einem Brief an die Fraktion kündigte Mützenich seine Kandidatur aber jetzt schon an: "Klarheit und Bekenntnis zur Verantwortung scheinen mir in diesen Tagen von besonderer Bedeutung", schreibt er. Eine Klarheit, die der Partei seit dem Rücktritt von Andrea Nahles Anfang Juni zu fehlen scheint. Auf 13 Prozent kommt die SPD in der Sonntagsfrage im aktuellen ZDF-Politbarometer, mittlerweile gleichauf mit der AfD. Es gab Monate, da lag sie noch dahinter. Trotzdem scheinen die wenigen Prozent derzeit wie angestemmt. Und wollen so wenig dazu passen, dass die SPD die größte und die traditionsreichste Partei in Deutschland ist.