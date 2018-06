Andrea Nahles, SPD-Bundesvorsitzende, in Berlin. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

SPD-Chefin Andrea Nahles will im Zuge der Erneuerung das soziale Profil der Partei schärfen. "Ich möchte, dass die SPD wieder die Kraft wird für den solidarischen Zusammenhalt unseres Landes", sagte Nahles in der ARD. Dafür müssten Positionen geklärt werden. "Wir brauchen eine Idee von Sozialstaatlichkeit, wie soll es im Jahr 2025 in Deutschland aussehen."



Bei einer zweitägigen Klausurtagung der Bundestagsfraktion, die heute begonnen hat, will die SPD Wege aus ihrer Krise suchen.