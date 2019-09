Bundesumweltministerin Svenja Schulze SPD). Archivbild

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) strebt im Zuge des Klimapakets der Regierung ein Verbot von Ölheizungen an. "Was wir brauchen, ist ein Mix aus Verboten und Anreizen", sagte Schulze der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Vor einem Verbot solle eine Umrüstung alter Ölheizungen staatlich gefördert werden.



"Anders wird es nicht gehen", sagte Schulze. "Nur die Appelle an die Vernunft genügen nicht." Am 20. September will die Regierung ein umfassendes Klimaschutzprogramm beschließen.