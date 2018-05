Althusmann und Weil zeigen sich einig Quelle: Holger Hollemann/dpa

SPD und CDU haben sich auf die Bildung einer Großen Koalition in Niedersachsen geeinigt. Beide Parteien gehen nun in die Verhandlungen. Noch im November wolle man eine Regierung bilden, sagte CDU-Landesparteichef Bernd Althusmann.



Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) meinte hingegen, bis zur konstituierenden Sitzung des Landtags am 14. November sie dieses Ziel wohl nur sehr schwer zu erreichen. Weils bisherige rot-grüne Koalition hatte bei der Wahl im Oktober eine Mehrheit knapp verfehlt.