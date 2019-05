Politik | Wahlen im ZDF - Ergebnisse Deutschland - Landkreise

Viel länger als geplant dauern an diesem Montag die Beratungen bei der SPD. Eine "Zäsur", sagt Parteivorsitzende Andrea Nahles. Einen "Scheißtag" nennt ihn Juso-Chef Kevin Kühnert auf Twitter. "Der Ernst der Lage ist allen vollkommen klar", sagt am Ende der langen Vorstandssitzung Nahles. Die SPD war am Sonntag bei einer bundesweiten Wahl so schlecht wie noch nie, sie hat nach mehr als 70 Jahren ihre Hochburg Bremen verloren. In einer ersten Analyse sieht die Partei den Grund in fehlender Strategiefähigkeit, unklaren Positionen beim Thema Arbeit und Klima. Am nächsten Montag will der Vorstand noch einmal zusammenkommen und bei diesem beiden Punkte Konsequenzen ziehen. Dass auch Nahles Teil davon ist, danach sieht es trotz interner Kritik nicht danach aus: Sie spüre Verantwortung für die jetzige Situation, sagt Nahles, "aber die will ich auch ausfüllen".