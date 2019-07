Andreas Bovenschulte will die Bremer Koalition führen. Archivbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

SPD und Grüne in Bremen stimmen heute auf getrennten Parteitagen über den Entwurf eines Koalitionsvertrages für ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis in dem Bundesland ab. Die Linken billigten den Vertrag bereits, allerdings steht noch ein bindender Mitgliederentscheid an. Es wäre die erste rot-grün-rote Regierung in einem westdeutschen Bundesland.



Die Sozialdemokraten wollen heute zudem Fraktionschef Andreas Bovenschulte als Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Bremen nominieren.