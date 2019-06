Jetzt also keine Luftveränderung mehr, sondern Krisenklausur in Berlin, im Reichstag. Und als hätte es die Aufregung der letzten Wochen nicht gegeben, wird vorab so getan, als sei das alles "business as usual". Man mache diese Klausuren einfach regelmäßig, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, im ZDF-Interview. "Es gilt, das nächste halbe, dreiviertel Jahr abzustecken". Und im ARD-Morgenmagazin ergänzt Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, man werde über den Mobilfunkausbau nach dem Ende der 5G-Frequenzauktion diskutieren, über die sich leicht abschwächende Wirtschaft und die Pflege.