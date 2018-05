CDU-Vize Thomas Strobl sagte der Funke Mediengruppe, die CDU sei auch offen für die Bildung einer Minderheitsregierung. "Wenn es Deutschland dient, arbeiten wir auch in einer Minderheitsregierung." CDU und CSU würden in einer bislang nie da gewesenen Minderheitsregierung alle Minister stellen. Merkel könnte aber immer über ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt werden, da es eine Mehrheit gegen die Union gibt. Und international hätte die Kanzlerin kaum Prokura, etwa in der Europapolitik.