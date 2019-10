Die Wahlbeteiligung lag bei rund 53 Prozent. Vom 19. bis zum 29. November entscheiden die Mitglieder nun zwischen Platz eins und zwei. Vorher treffen die zwei vorne liegenden Duos bei mehreren Veranstaltungen aufeinander. Die neue Spitze endgültig bestätigen sollen die Delegierten des Parteitags Anfang Dezember in Berlin. Auch um die Zukunft der Koalition soll es dann gehen und um die programmatische Erneuerung der Partei.



"Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist", sagte Scholz nach der Bekanntgabe des Ergebnisses. Sein Ziel sei, "dass die SPD eine mutige Partei ist und sich etwas zutraut", hob er hervor. Geywitz warb für eine weitere Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten: "Die SPD ist am besten in der Lage, Probleme zu lösen, wenn sie gestalten kann."