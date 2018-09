SPD-Vize Stegner kritisiert Seehofer erneut. Archivbild Quelle: Bodo Marks/dpa

SPD-Vize Ralf Stegner hat im Streit um die Versetzung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen seine Kritik an Innenminister Horst Seehofer bekräftigt. Der CSU-Chef arbeite seit Monaten als Provokateur, sagte Stegner im ARD-Morgenmagazin.



"Der Geduldsfaden in einer solchen Großen Koalition ist sehr dünn geworden." Die SPD werde da nicht monatelang weiter zuschauen. "Wir sind nicht in der Bundesregierung als Selbstzweck." Es gebe wichtige Themen zu bearbeiten.