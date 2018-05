Ralf Stegner warnt vor Personalstreit in der SPD. Quelle: Michael Kappeler/dpa

SPD-Vize Ralf Stegner warnt seine Partei vor Personalstreit. "Ich glaube, dass wir gut beraten sind, darüber zu reden, um was es jetzt wirklich geht", sagte Stegner dem Radiosender NDR 1.



Er plädiere immer dafür, erst über Inhalte zu sprechen. In diesem Falle gehe es in erster Linie um das Mitgliedervotum der SPD. "Für alles andere habe ich wenig Verständnis, und es hilft uns auch nicht. Im Gegenteil, es trägt ja eher immer dazu bei, eine Karikatur von Politik zu befördern", mahnte Stegner.