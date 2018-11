Ralf Stegner ist Vize-Vorsitzender der Bundes-SPD. Quelle: Frank Molter/dpa

SPD-Vize Ralf Stegner hat vor einer Klausurtagung der Parteispitze die Zukunft der Großen Koalition infrage gestellt. "Wenn die Koalition nicht drastisch und rasch Arbeit und Erscheinungsbild ändert, kann und wird sie nicht länger Bestand haben", heißt es in einem Zehn-Punkte-Papier Stegners.



Laut "Spiegel" hat er dieses mit führenden Vertretern des linken Parteiflügels abgesprochen und bereits am 29. Oktober im Internet veröffentlicht. Die Parteispitze trifft sich am Sonntag zu einer Klausur.