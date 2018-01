Die SPD steht am Scheideweg. Welchen Weg sie morgen einschlägt, scheint noch völlig offen. Wie alle anderen Delegierten sind Besler und Peick auf Landesparteitagen gewählt worden. Die beiden gehören zum größten SPD-Landesverband, der mit 144 Stimmen enormes Gewicht hat und als besonders GroKo-kritisch gilt. Die NRW-SPD war es auch, die den Sonderparteitag durchsetzte, der eine große Koalition noch vor einem Mitgliedervotum stoppen könnte.



SPD-Chef Martin Schulz war in dieser Woche auf GroKo-Werbetour durch die einzelnen Landesverbände, in denen heftig über das weitere Fortgehen diskutiert wird. In einigen Ländern wie Niedersachsen oder Hessen positionierten sich die Parteigremien für Koalitionsgespräche mit der Union. In Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt gab es das konträre Bild. In großen Landesverbänden wie Nordrhein-Westphalen und Baden-Württemberg gibt es keine offiziellen Abstimmungsempfehlungen für die Delegierten.