Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD). Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Eine schicke Location an der Spree, die Halle proppevoll. Auf der Bühne ein Kandidat, der für Europa brennt, der die Genossen begeistert. Und der als Spitzenkandidat in ganz Europa um den höchsten Job in Brüssel kämpft. Das war der Europaparteitag der SPD vor gut fünf Jahren. Und heute? Ein überschaubarer Saal in der Parteizentrale, zu klein, um auch noch Journalisten rein zu lassen. Eine Spitzenkandidatin, die vieles kann, aber sicher nicht Rampensau. Und die, egal wie die Wahl auch ausgeht, am Ende nur einfaches Mitglied des Europaparlaments sein wird. Das Feuer von damals ist zum Lichtlein einer 14-Prozent-Partei geschrumpft.