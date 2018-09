Andrea Nahles, SPD-Bundesvorsitzende der SPD. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat jegliche Beteiligung der Bundeswehr an Vergeltungsaktionen nach einem möglichen Chemiewaffeneinsatz der syrischen Regierungstruppen abgelehnt. "Die SPD wird weder in der Regierung noch im Parlament einer Beteiligung Deutschlands am Krieg in Syrien zustimmen", teilte Nahles mit.



"Wir unterstützen den Außenminister (Heiko Maas, SPD) bei seinem Bemühungen, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern." Nahles reagierte damit auf einen Bericht der "Bild".