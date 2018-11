Andrea Nahles fordert ihre Kritiker heraus. Archivbild Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die intern stark unter Druck stehende SPD-Vorsitzende Andrea Nahles geht gegen ihre Kritiker in die Offensive. In der "Süddeutschen Zeitung" forderte sie mehr Ehrlichkeit und Offenheit.



Sie führe die Partei mit all ihrer "Kraft, Leidenschaft und Zuversicht", sagte Nahles, "wenn jemand meint, es schneller oder besser zu können, soll er sich melden". Am Sonntag und Montag trifft sich die SPD-Spitze in Berlin zu einer Klausurtagung, um einen Weg für einen Neustart zu suchen.