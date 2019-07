Andreas Bovenschulte vor der Bremer Bürgerschaft. Archivbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Neuer Regierungschef im Bundesland Bremen soll SPD-Fraktionschef Andreas Bovenschulte werden. Eine entsprechende Empfehlung gab der SPD-Landesvorstand ab. Bovenschulte war erst am 24. Juni mit großer Mehrheit zum Vorsitzenden der SPD-Fraktion in Bremen bestimmt worden.



Die SPD würde in der neuen Bremer Landesregierung vier Senatsposten besetzen, inklusive Bürgermeister. Die Grünen besetzen drei und die Linken zwei Senatsposten. Das Kabinett soll von acht auf neun Mitglieder wachsen.