Sicher hatte sich Andrea Nahles ihre Zeit an der Spitze der SPD anders vorgestellt. Sie wollte sozialdemokratische Handschrift in der Großen Koalition deutlich machen, der Koalitionsvertrag gab dafür einiges her. Doch ein halbes Jahr nach ihrem Amtsantritt steht Nahles eher in einer Trümmerlandschaft als einer einst stolzen Volkspartei vor. Die Wahlen in Bayern und Hessen waren für die Genossen ein Desaster, die Umfragewerte im Bund bedrohen den Charakter einer Volkspartei. Grüne und AfD haben überholt und so gut wie jedes Parteimitglied stellt sich die Frage, ob und wie der Abstieg gestoppt werden kann.