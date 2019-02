Sehen Sie Berlin direkt - das politische Magazin aus der Hauptstadt - diesen Sonntag 19:10 Uhr mit einem Beitrag der Autorin zum Thema SPD.

Und so ist selbst Natascha Kohnen keine kritische Silbe über Nahles zu entlocken. Kohnen, vergangenen Herbst als Spitzenkandidatin in Bayern krachend gescheitert, schrieb Nahles im Wahlkampf einen Brandbrief zu dem, was viele deren bisherigen Kardinalfehler nennen: die Entscheidung mitzutragen, Verfassungsschutzpräsident Maaßen zu befördern. Und heute? Heute klingt Kohnen so: "Andrea Nahles und ich arbeiten gut zusammen." Es gelte jetzt, nach vorn zu blicken. Das hört man oft in der SPD, weil der Blick zurück so sehr schmerzt: "Wir müssen wieder klarmachen, wofür wir stehen und was der Sozialstaat im 21. Jahrhundert ist."