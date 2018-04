Man braucht Mumm, um Konflikte auszuhalten. Den habe ich auch. Andrea Nahles, Kandidatin für den SPD-Vorsitz

Andrea Nahles will als Juniorpartner in der Bundesregierung gestalten und gleichzeitig die SPD erneuern. Sie behauptet in Interviews, sie könne das. "Man braucht ein bisschen Erfahrung, wenn man das Amt angeht. Die habe ich. Man braucht Mumm, um Konflikte auszuhalten. Den habe ich auch." Chronisten wissen, dass sie als Generalsekretärin schon einmal eine Erneuerung betrieb. Die Partei wollte da hin, "wo es stinkt". Damit war das normale Leben normaler Menschen gemeint, die die SPD als Wähler verloren hatte. Das Vertrauen kehrte aber nicht zurück.



Das Wort Erneuern leidet dieser Tage merklich unter Inflation, es steht in jedem Parteidokument, gehört zum Standardsprech der Parteispitze und nervt als Hashtag in diversen Timelines. Und eine Erneuerung reicht der SPD nicht - nein, inhaltlich, organisatorisch und kulturell soll alles besser werden. Die Zukunft verlangt neue Antworten, neue Strukturen, neuen Stil, denn 20 Prozent sind eben nicht die Talsohle.