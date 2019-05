Katarina Barley in Mainz.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die SPD-Spitzenkandidatin im Europawahlkampf, Katarina Barley, hat sich für neue Wege zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU ausgesprochen. Auf einer Kundgebung in Mainz warb die Politikerin für eine Anregung der Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan, alle Kommunen mit der Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten über einen europäischen Flüchtlingsfonds zu finanzieren.



Die Idee eines solchen Fonds finde bereits Unterstützung in Frankreich und Portugal, sagte Barley.