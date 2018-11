Hubertus Heil bleibt dabei: keine Große Koalition. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat die Haltung seiner Partei bekräftigt, nicht erneut eine Große Koalition einzugehen. "Wir stehen nicht als Reserverad zur Verfügung", sagte Heil dem "Focus". "Wenn die Jamaika-Parteien nicht in der Lage sind, eine Regierung zu bilden, könnte es auf Neuwahlen hinauslaufen."



Auch die Duldung einer Minderheitsregierung lehnte er ab. Es stünden wichtige Entscheidungen in Europa an, sagte Heil. Deswegen sei Deutschland mit ganzer Kraft gefragt.