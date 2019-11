Die Burg Rheinfels liegt über dem Rhein, gleich in der Nähe der Loreley. Ein Teil ist Ruine, ein Teil ein Hotel, aber alles ist Welterbe der UNESCO. Seit fast einhundert Jahren ist die Burg nicht mehr im Besitz der Hohenzollern. Doch auch Burg Rheinfels fordern sie nun zurück. In erster Instanz sind sie gescheitert. Aber die Belagerung hält an. Die Hohenzollern gehen in Berufung.