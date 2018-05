Im Laufe des Vormittags zeichnete sich dann bereits die Linie ab: Opposition, aber keine Verweigerung, wenn der Bundespräsident zum Gespräch bittet. "Die SPD sieht den Wählerauftrag in der Opposition“, sagte die geschäftsführende Umweltministerin Barbara Hendricks. "Aber selbstverständlich, wenn der Bundespräsident die SPD bittet, zu Gesprächen zur Verfügung zu stehen, also zu ihm zu kommen und mit ihm zu reden, dann wird die SPD das natürlich tun." Johannes Kahrs, Vorsitzender des rechten Seeheimer Kreises, twitterte: "In der Ruhe liegt die Kraft." Alle Parteien müssten sich "neu sortieren und überlegen, wie es weitergeht", sagte er dem "Handelsblatt". Die Jusos positionierten sich per Twitter eindeutig: "Es bleibt dabei: Nein zur Groko."