"Wir haben Gesprächsbereitschaft signalisiert bekommen", sagte Esken am Rande des SPD-Parteitags bei einem gemeinsamen Auftritt mit Walter-Borjans auf eine entsprechende Frage. "Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir sehr bald auch in Gespräche kommen werden." Ganz sicher werde dies vor Weihnachten geschehen.



Nachbesserungen am bisherigen Koalitionskurs will die SPD zur Voraussetzung für einen Verbleib in der Koalition machen - so ihr Beschluss vom Freitag. Der neue SPD-Vize und Juso-Bundeschef Kevin Kühnert forderte einen klar definierten Anfang und ein Ende der Gespräche.