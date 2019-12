Der Beschluss fiel einmütig. Die rund 600 Delegierten haben auf dem SPD-Parteitag in Berlin das Konzept für einen "neuen Sozialstaat" verabschiedet. Mit einer Reihe von Reformen will die SPD Hartz IV und somit die Agenda 2010 ihres früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder in zentralen Punkten überwinden.