Die SPD will mit Kanzlerkandidat Martin Schulz im Herbst die Macht im Land übernehmen. Am Sonntag hatten die Sozialdemokraten auf dem Bundesparteitag in Dortmund ihr Wahlprogramm beschlossen. Heute bilanzieren sie über ihre vier Jahre als Koalitionspartner der Union und geben einen Ausblick, wie es mit der SPD als führender Regierungspartei weitergehen würde.