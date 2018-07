"Wir werden den Oppositionsauftrag der Wähler annehmen." - SPD-Parteivize Manuela Schwesig



Für den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) spricht für die SPD im Bund "vieles dafür, in die Opposition zu gehen", aber auch "einiges dafür, eine stabile Regierung zu bilden". Die SPD sei von jeher eine Partei mit großer staatspolitischer Verantwortung.



"Wir werden die Oppositionsrolle annehmen müssen." - SPD-Generalsekretär Hubertus Heil sieht in dem Wahlerfolg der rechten AfD ein bitteres Ergebnis, nicht nur für seine Partei, sondern die parlamentarische Demokratie.



"Es ist für demokratische Debatte wichtig, dass die SPD die Oppositionsführerin ist." - Olaf Scholz, Hamburgs regierender Bürgermeister und Vize-Parteichef in der ARD



Auf die Frage, ob er definitiv eine Beteiligung der SPD an einer neuen großen Koalition ausschließe, antwortet Martin Schulz: "Ja."



"Es wird keine Hintertür geben" - Thomas Oppermann, SPD-Fraktionschef im ZDF. Es würden keine Koalitionsgespräche geführt.



"Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition (...) Angela Merkel hat in den vergangenen Wochen ihre Präferenz für eine Koalition aus Union, FDP und Grünen zu erkennen gegeben. Zu dieser Regierung steht die

SPD in Opposition." - Martin Schulz