Die SPD leckt ihre Wunden und diskutiert auf Bundesebene ihre Zukunft. (Archivbild) Quelle: dpa/picture alliance

Das Ergebnis der Landtagswahl in Bayern hat die SPD in eine tiefe Krise gestürzt, sie war auf nur noch 9,7 Prozent abgerutscht. Nun wollen die Einen vor der Hessen-Wahl Ruhe bewahren, um die Wähler nicht mit öffentlicher Selbstzerfleischung zusätzlich abzuschrecken. Die Anderen fordern klare Signale und eine Profilschärfung. Sogar die Große Koalition in Berlin steht in Frage.