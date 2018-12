Kira Weidle

Quelle: dpa

Kira Weidle gelang ein traumhafter Einstand in die Speedrennen der neuen Saison. Die Starnbergerin fuhr in Lake Louise als Dritte erstmals aufs Weltcup-Podest und sprang damit für Viktoria Rebensburg in die Bresche, die die Top 15 verpasste. Weidle fuhr in den Gleitpassagen herausragend, machte dort viel Zeit gut und lag im Ziel genau eine halbe Sekunde hinter Auftaktsiegerin Nicole Schmidhofer aus Österreich.



Die Super-G-Weltmeisterin lag 15 Hundertstelsekunden vor der Schweizer Kombinations-Olympiasiegerin Michelle Gisin. Rebensburg war meht als zwei Sekunden langsamer als Schmidhofer.