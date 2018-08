Thomas Röhler Quelle: dpa

Speerwerfer Thomas Röhler hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die Goldmedaille gewonnen. Mit 89,47 Metern setzte sich der Olympiasieger im Finale vor seinem Landsmann Andreas Hofmann durch. Der deutsche Meister holte mit 87,60 Metern Silber, Bronze ging an den Esten Magnus Kirt mit 85,96 Metern.



Weltmeister Johannes Vetter verpasste hingegen eine Medaille und wurde mit 83,27 Metern nur enttäuschender Fünfter. Die bis dato letzte EM-Plakette für die deutschen Speerwerfer hatte Matthias de Zordo vor acht Jahren mit Silber in Barcelona gewonnen.