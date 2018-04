Traditioneller «Engelsflug» beim Karneval in Venedig. Quelle: Jin Yu/XinHua/dpa

Der weltberühmte Karneval in Venedig ist mit dem traditionellen "Volo dell'Angelo", dem "Engelsflug", eröffnet worden. Das Spektakel in der Lagunenstadt verfolgten rund 20.000 Menschen. Mit einem Drahtseil gesichert, schwebte die 19-jährige Elisa Costantini vom 99 Meter hohen Glockenturm über den Markusplatz.



Die Karnevalsfeiern dauern in diesem Jahr bis zum 14. Februar und stehen unter dem Motto "Zirkus". Jedes Jahr kommen dafür Hunderttausende Menschen nach Venedig.