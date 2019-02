Die Debütanten tanzen Walzer.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Semperopernball in Dresden hat sich auch bei seiner 14. Ausgabe als Besuchermagnet erwiesen. 2.500 Gäste im Opernhaus und schätzungsweise 10.000 Schaulustige auf dem Theaterplatz gaben dem Spektakel am Freitagabend einen großen Rahmen.



Unter den Ehrengästen waren Fürst Albert II. von Monaco und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Nach musikalischen Einlagen der Sächsischen Staatskapelle Dresden und des Kreuzchores wurden an einige Prominente die St.-Georgs-Orden verliehen.