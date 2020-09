Rückkehr gestohlener Bilder nach Gotha

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

40 Jahre nach einem der größten Kunstdiebstähle der DDR sind fünf entwendete Gemälde zurück in Gotha. Es sei ein Glück, dass die Beute wieder dort sei, wo sie hingehöre, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in Gotha.



Die Bilder sind nun in einer Sonderpräsentation bis zum 26. Januar im Herzoglichen Museum zu sehen. Danach sollen sie restauriert werden. 1979 waren die Bilder aus dem Gothaer Schloss Friedenstein gestohlen worden. Der Fall konnte nie aufgeklärt werden. 2018 waren sie wieder aufgetaucht.