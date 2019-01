Prozessbeginn wegen Diebstahls einer Goldmünze. Archivbild

Quelle: Marcel Mettelsiefen/dpa

Mit großem Andrang hat am Berliner Landgericht der Prozess um den spektakulären Diebstahl einer Goldmünze im Millionenwert begonnen. Auf der Anklagebank sitzen vier Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren. Den Angeklagten wird gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall zur Last gelegt.



Die 100 Kilogramm-Münze "Big Maple Leaf" mit einem Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro war in der Nacht zum 27. März 2017 gestohlen worden. Die Beute ist bis heute nicht aufgetaucht.