Theresa May verlässt 10 Downing Street.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die britische Regierung hat Spekulationen über einen unmittelbar bevorstehenden Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May zurückgewiesen. Es werde am Abend keine Erklärung der Premierministerin mehr geben, sagte eine Regierungssprecherin.



Der einflussreiche 1922-Ausschuss der regierenden Konservativen hatte zuvor über die Zukunft Mays beraten. Laut BBC gab es keine Entscheidung. May werde aber am Freitag mit dem Vorsitzenden zusammentreffen, so die Nachrichtenagentur PA.