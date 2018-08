Angela Merkel hält sich bis jetzt mit Personalspekulationen um EU-Spitzenpersonal zurück. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Spekulationen zur Besetzung von EU-Spitzenposten zurückgewiesen. Es seien noch keine Entscheidungen getroffen worden, sagte Merkel am Rande ihrer Georgien-Reise in Tiflis. Merkel sagte, die Personalentscheidungen begännen jetzt erst.



Das "Handelsblatt" hatte berichtet, Merkel wolle nicht mehr Bundesbankchef Jens Weidmann als Präsident der Europäischen Zentralbank durchsetzen, sondern lieber einen Deutschen an die Spitze der EU-Kommission bringen.