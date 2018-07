Lohscheller wiederum hat sich einige Stunden später in einer Stellungnahme zu den aktuellen Berichten und den Äußerungen der Mitarbeitervertretung geäußert. "Unser Engineering ist und bleibt Kern von Opel", schreibt Lohscheller in seinem Statement. Allerdings lässt der Opel-Chef auch wissen, dass strategische Partnerschaften für die Entwicklungsabteilung in Rüsselsheim geprüft würden. Das sei auch mit der Arbeitnehmervertretung seit Dezember 2017 so besprochen worden. Die Behauptung, dass man solche Pläne dementiert habe - und damit in den jüngsten Verhandlungen die Unwahrheit gesagt habe - sei falsch.