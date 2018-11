Hingegen sank trotz der Dürre in Afrika und der Flutkatastrophen in Indien und auf den Philippinen der Anteil der Not- und Katastrophenhilfe am Gesamtvolumen von 14,5 Prozent auf nur noch neun Prozent. Bei den Altersgruppen verzeichnete der Deutsche Spendenrat Verschiebungen. Zwar sind die über 70-Jährigen weiter am freigiebigsten. Ihr Anteil an den Spendern verringerte sich aber deutlich von über 40 Prozent auf rund 35 Prozent. In der Altersgruppe der 30- bis 59-Jährigen nahm der Anteil dagegen etwas zu. Den höchsten Anstieg gab es bei den 40- bis 49-Jährigen, wo zugleich das durchschnittliche Spendenvolumen von 216 auf 271 Euro stieg.