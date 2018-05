Die Menschen in Deutschland spendeten über 3 Milliarden Euro. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Die Menschen in Deutschland haben in diesem Jahr nach einer Hochrechnung bislang rund 3,1 Milliarden Euro für den guten Zweck gegeben. Laut einer Untersuchung des Deutschen Spendenrates spendeten Privatleute von Januar bis September knapp ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Die Spenden für Organisationen in der Flüchtlingshilfe gingen um 16 Prozent auf 285 Millionen Euro zurück. Dafür stiegen die Spenden für Projekte wie die Not- und Katastrophenhilfe, die 69 Millionen Euro verbuchte.