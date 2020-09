Spendenbox der AfD (Archiv).

Quelle: arifoto UG/zb/dpa

Die AfD muss sich in der Affäre um Spenden aus der Schweiz auf eine weitere Strafzahlung in sechsstelliger Höhe einstellen. Das bestätigte die Partei dem ZDF, betonte aber, dass sie das so nicht akzeptieren werde. Man behalte sich Rechtsmittel vor.



Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass die Bundestagsverwaltung in einem Schreiben an die AfD letztmalig um Stellungnahme gebeten habe. Zugleich sei eine Strafzahlung in Höhe von 396.000 Euro wegen illegaler Spenden angekündigt worden.