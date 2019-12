Eine Entscheidung: 'Meine Samen können auch noch in dreihundert Jahren verwendet werden', sehen wir kritisch. Dr. Julia Inthorn

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Debatte: Das Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen. Im Leben hat man stets die Möglichkeit, Entscheidungen zu revidieren. Wenn eine Entscheidung für das Leben nach dem Tod getroffen wird, sich die Welt aber völlig ändert, wie muss dann eine damalige Entscheidung behandelt werden?



Inthorn geht hier auf bestimmte Schutzpflichten ein, die das regeln müssten. "Eine Entscheidung: 'Meine Samen können auch noch in dreihundert Jahren verwendet werden', sehen wir kritisch, weil wir uns dann in völlig anderen Kontexten bewegen und wir davon ausgehen müssen, dass Menschen in dieser völlig veränderten Situation Widerspruch einlegen würden", sagt Inthorn. Eine Entscheidung, die in einem gewissen Rahmen, beispielsweise für die Dauer einer Generation, gilt, hält Inthorn jedoch für denkbar.