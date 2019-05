Logo des Online-Lexikons Wikipedia. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die hinter Wikipedia stehende US-Organisation Wikimedia Foundation hat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg eine Beschwerde gegen die Sperrung des Internet-Lexikons in der Türkei eingereicht.



Wikipedia ist seit mehr als zwei Jahren in der Türkei nicht mehr aufrufbar. Als Grund für die Sperrung gab die türkische Telekommunikationsbehörde damals an, auf der Website würde "fälschlicherweise behauptet, die Türkei unterstütze Terrororganisationen".